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МВД заявило о задержании подозреваемого в ограблении вдовы Градского Коташенко

Всего, по словам самой пострадавшей, нападавших было трое. Они сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать 100 миллионов рублей.

25 января, 07:47

Вдова Александра Градского Марина Коташенко. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Полицейские задержали одного из предполагаемых участников разбойного нападения на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения.

"Полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание остальных соучастников противоправного деяния", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Напомним, ранее Лайф писал, что в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры. По одной из версий, ограбление могло быть инсценировано с целью "перераспределения" наследства Градского, на которое сегодня претендует пять человек, включая саму Коташенко.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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