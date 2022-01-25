Нападающий "Миннесоты" Капризов стал второй звездой дня в НХЛ
Форвард набрал два балла за результативность, а их общее количество в его заокеанской карьере достигло 100.
Кирилл Капризов. Фото © ТАСС/Zuma
Нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов признан второй звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Россиянин стал автором двух голевых передач в матче против "Монреаль Канадиенс", который закончился разгромной победой "Миннесоты" — 8:2. Отметим, что теперь на счету Капризова — ровно 100 баллов за результативность в НХЛ.
Первой звездой дня был признан нападающий "Калгари Флэймз" Мэттью Ткачук, на счету которого — три ассиста во встрече против "Сент-Луиса", третьей звездой эксперты назвали Криса Крайдера из "Нью-Йорк Рейнджерс", который отметился одной шайбой в ворота "Лос-Анджелеса".
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