Росмолодёжь назвала средний возраст начинающего предпринимателя в РФ в 2021 году

В 2021 году в России средний возраст начинающего молодого предпринимателя составил 24–25 лет. Об этом пишет RT со ссылкой на отдел по связям с общественностью сервиса "Росмолодёжь.Бизнес" Федерального агентства по делам молодёжи.

Отмечается, что данный показатель в 2018 году находился на уровне 27–28 лет. Самые популярные направления бизнеса для молодых людей — торговля, IT-технологии и научные разработки, уточнили в сервисе.

При этом, согласно данным Министерства труда и социальной защиты, средний возраст "взрослого" предпринимателя составляет 37–38 лет.