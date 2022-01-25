Росмолодёжь назвала средний возраст начинающего предпринимателя в РФ в 2021 году
Самыми популярными направлениями бизнеса для молодых людей оказались торговля, IT-технологии и научные разработки. Отметим, что возраст "взрослых" бизнесменов в среднем составляет 37–38 лет.
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В 2021 году в России средний возраст начинающего молодого предпринимателя составил 24–25 лет. Об этом пишет RT со ссылкой на отдел по связям с общественностью сервиса "Росмолодёжь.Бизнес" Федерального агентства по делам молодёжи.
Отмечается, что данный показатель в 2018 году находился на уровне 27–28 лет. Самые популярные направления бизнеса для молодых людей — торговля, IT-технологии и научные разработки, уточнили в сервисе.
При этом, согласно данным Министерства труда и социальной защиты, средний возраст "взрослого" предпринимателя составляет 37–38 лет.
Ранее Лайф писал, что Госдума в весеннюю сессию упростит администрирование малого и среднего бизнеса. В частности, будет принят законопроект о введении единого налогового счёта, уточнил член Комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.
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