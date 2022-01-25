В Британии назвали четыре скрытых симптома "омикрона"

Существует четыре симптома нового штамма коронавируса "омикрон", которые можно списать на иные факторы. Об этом сообщила британская газета The Sun со ссылкой на данные Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS).

Указывается, что выявлен ряд симптомов, схожих с признаками простуды, которые появляются при заражении омикрон-штаммом. Но они могут говорить и о других заболеваниях. Так, люди не связывают чувство усталости с CoViD-19, обычно его списывают на другие факторы. Эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Сачин Награни указал, что усталость может быть ранним маркером коронавируса, хотя она также "может легко быть вызвана другой причиной".

Вторым неявным признаком "омикрона" являются болезненные ощущения в мышцах и ломота в теле из-за постоянной борьбы организма с вирусом. Также скрытыми симптомами учёные назвали потерю аппетита и "туман в мозгу". Они есть у пациентов как с "омикроном", так и с "дельтой".

Тошнота и диарея также являются скрытыми признаками коронавируса. Это связано с воспалительной реакцией организма на вирусную инфекцию. Причём данные признаки могут сопровождаться и другими основными проявлениями заболевания, например болью в горле или потерей вкуса и обоняния.