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Инфекционист Горелов: Заразиться "омикроном" рискуют все, кто не сталкивался с ковидом

25 января, 07:17

Любой человек, который ранее не болел коронавирусом, предрасположен к заражению омикрон-штаммом. Так считасет замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"На самом деле любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию "омикроном", цитирует Горелова РИА "Новости".

Он также опроверг впечатление, что пациенты якобы легче переносят заражением этим штаммом, по его словам, масштабы распространения инфекции свидетельствуют о том, что число госпитализаций вряд ли будет уменьшаться.

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Напомним, штамм "омикрон" обнаружили в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Первые случаи заражения этой разновидностью коронавируса выявили в России 14 декабря. Впоследствии новый штамм был зафиксирован в большинстве регионов страны. 22 января Правительство РФ утвердило план по борьбе с "омикроном".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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