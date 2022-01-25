Инфекционист Горелов: Заразиться "омикроном" рискуют все, кто не сталкивался с ковидом

Любой человек, который ранее не болел коронавирусом, предрасположен к заражению омикрон-штаммом. Так считасет замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"На самом деле любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию "омикроном", — цитирует Горелова РИА "Новости".