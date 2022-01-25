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В Петербурге задержали 72-летнего солиста оркестра Мариинского театра по делу о педофилии

Уголовное дело по факту насилия над 4-летней девочкой было возбуждено ещё в августе прошлого года. О преступлении сообщила детский психолог.

25 января, 07:32

© Pexels

В Санкт-Петербурге задержан 72-летний солист оркестра Мариинского театра и заслуженный артист РСФСР, его подозревают в сексуальном насилии над внучкой. Мужчину поймали около его дома на Вознесенском проспекте, сообщает "Фонтанка".

Информация о насилии над ребёнком поступила в Следственный комитет ещё в августе 2021 года. О том, что некий мужчина в квартире на Парашютной совращал четырёхлетнюю девочку, сообщила детский психолог. Тогда по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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Следователи изучили дело. По их данным, в течение всего 2020 года в СНТ "Актёр" артист совершал насильственные действия сексуального характера в отношении внучки. В настоящий момент мужчину поместили в ИВС.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге полицейского задержали по подозрению в растлении семилетней девочки. По данным СМИ, школьница сама обратилась в полицию спустя несколько лет после случившегося.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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