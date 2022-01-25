В Петербурге задержали 72-летнего солиста оркестра Мариинского театра по делу о педофилии

В Санкт-Петербурге задержан 72-летний солист оркестра Мариинского театра и заслуженный артист РСФСР, его подозревают в сексуальном насилии над внучкой. Мужчину поймали около его дома на Вознесенском проспекте, сообщает "Фонтанка".

Информация о насилии над ребёнком поступила в Следственный комитет ещё в августе 2021 года. О том, что некий мужчина в квартире на Парашютной совращал четырёхлетнюю девочку, сообщила детский психолог. Тогда по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Следователи изучили дело. По их данным, в течение всего 2020 года в СНТ "Актёр" артист совершал насильственные действия сексуального характера в отношении внучки. В настоящий момент мужчину поместили в ИВС.