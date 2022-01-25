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"Это данность, с которой придётся жить": Политолог Ведутов рассказал, чем для имиджа Байдена обернётся скандал с журналистом

По словам эксперта, пока лидер США продолжает являться лицом американского истеблишмента и новой этики, подобные случаи не нанесут ему "сокрушительного удара".

25 января, 07:45
<p>Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / AP / Andrew Harnik</p>

Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / AP / Andrew Harnik

Скандал вокруг президента США Джо Байдена, который публично назвал "тупым сукиным сыном" репортёра Fox News Питера Дуси, вряд ли отразится на имидже американского лидера. Об этом в беседе с Лайфом заявил политтехнолог, политолог Олег Ведутов.

"Байдену уже, наверное, невозможно испортить [имидж] или ещё более усугубить ситуацию. Все понимают, что он старый или, так скажем, очень пожилой. У него и так действительно проблемы с координацией и со здоровьем. Он начинает какие-то вещи забывать, но люди уже это понимают и это данность, с которой им жить", — сказал он.

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По словам Ведутова, пока Байден продолжает являться лицом американского истеблишмента, а также новой этики, подобные случаи не нанесут "сокрушительного удара" его имиджу.

Напомним, ранее Байден публично оскорбил Дуси после того, как тот попытался задать ему вопрос об инфляции. Американский лидер, по-видимому, забыл про включённый микрофон, и его брань услышали все. Позже Байден позвонил репортёру, но не извинился за сказанное, а лишь пояснил, что в его словах не было "ничего личного".

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Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, Камалу Харрис Байден не раз называл президентом США, а во время поездки в Ватикан представился как "муж своей жены". Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище Джо Деменцио.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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