Скандал вокруг президента США Джо Байдена, который публично назвал "тупым сукиным сыном" репортёра Fox News Питера Дуси, вряд ли отразится на имидже американского лидера. Об этом в беседе с Лайфом заявил политтехнолог, политолог Олег Ведутов.

"Байдену уже, наверное, невозможно испортить [имидж] или ещё более усугубить ситуацию. Все понимают, что он старый или, так скажем, очень пожилой. У него и так действительно проблемы с координацией и со здоровьем. Он начинает какие-то вещи забывать, но люди уже это понимают и это данность, с которой им жить", — сказал он.

По словам Ведутова, пока Байден продолжает являться лицом американского истеблишмента, а также новой этики, подобные случаи не нанесут "сокрушительного удара" его имиджу.