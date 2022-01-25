Легенда летит к победе: Испанский теннисист Надаль вышел в полуфинал Australian Open
Его соперник определится в противостоянии француза Монфиса и итальянца Берреттини.
Рафаэль Надаль. Фото © ТАСС / ЕРА / DEAN LEWINS
Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал первым полуфиналистом Australian Open, обыграв канадца Дениса Шаповалова.
Соперники провели на корте четыре часа и восемь минут, а матч завершился со счётом 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3 в пользу Надаля.
Добавим, что в полуфинале Надаль встретится с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) – Маттео Берреттини (Италия). Отметим, что в одном из параллельных четвертьфиналов сыграет россиянин Даниил Медведев.
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