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Легенда летит к победе: Испанский теннисист Надаль вышел в полуфинал Australian Open

Его соперник определится в противостоянии француза Монфиса и итальянца Берреттини.

25 января, 07:55

Рафаэль Надаль. Фото © ТАСС / ЕРА / DEAN LEWINS

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал первым полуфиналистом Australian Open, обыграв канадца Дениса Шаповалова.

Соперники провели на корте четыре часа и восемь минут, а матч завершился со счётом 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3 в пользу Надаля.

Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с канадцем Шаповаловым

Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с канадцем Шаповаловым

Добавим, что в полуфинале Надаль встретится с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) – Маттео Берреттини (Италия). Отметим, что в одном из параллельных четвертьфиналов сыграет россиянин Даниил Медведев.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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