Лайф выяснил личность участника нападения на вдову Градского

Один из предполагаемых участников разбойного нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко приехал в Россию из Таджикистана. По данным SHOT, 26-летний Умеджон Жабборов нигде не работал, жил без регистрации и находился в федеральном розыске за разбой.