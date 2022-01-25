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Лайф выяснил личность участника нападения на вдову Градского

26-летний мужчина нигде не работал, жил без регистрации и находился в федеральном розыске за разбой.

25 января, 08:13
<p>Один из предполагаемых участников разбойного нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/33802" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Один из предполагаемых участников разбойного нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко. Фото © SHOT

Один из предполагаемых участников разбойного нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко приехал в Россию из Таджикистана. По данным SHOT, 26-летний Умеджон Жабборов нигде не работал, жил без регистрации и находился в федеральном розыске за разбой.

Напомним, полицейские сообщили о задержании одного из грабителей. По их данным, это ранее судимый мужчина 1994 года рождения.

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Лайф уже писал, что в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры. По одной из версий, ограбление могло быть инсценировано с целью "перераспределения" наследства Градского, на которое сегодня претендует пять человек, включая саму Коташенко.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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