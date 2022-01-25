Юрист Бородин: Организатор купания, где утонула женщина на Крещение, должен быть наказан
Эксперт отметил, что эта трагедия служит показателем необходимости введения поправки в законодательство, позволяющей привлекать к ответственности людей за такие мероприятия.
Кадр видео © LIFE
Следует провести комплексную проверку, чтобы выявить организатора купания в самодельной проруби, где погибла женщина на Крещение, а затем привлечь его к ответственности, ведь такие мероприятия должны проходить в определённых местах. Об этом сообщил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с Лайфом.
"В ночь купания может произойти всё что угодно: приходят подвыпившие, компаниями. Здесь, я считаю, в рамках возбуждённого уголовного дела провести комплексную проверку: кто организовал, кто прорубил? <...> Я считаю, что нужно привлекать к ответственности непосредственного организатора данного мероприятия", — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что на таких мероприятиях должны соблюдаться все меры безопасности. Кроме того, трагедия произошла на глазах детей, теперь у них травма на всю жизнь, с ними должны работать психологи, считает Бородин.
Он также указал, что следует ввести соответствующие санкции в законодательную базу, чтобы предотвратить нарушения закона. В данной ситуации, отметил юрист, наблюдается "халатность со стороны родителей и организатора". Эта трагедия служит показателем необходимости введения поправки, позволяющей привлекать к ответственности людей за такие мероприятия, подчеркнул эксперт.
"Для начала [надо привлекать] к административной, а потом уже, если несколько раз человек нарушает, вплоть до административного ареста. У нас, к сожалению, люди понимают, когда есть закон. Потом мы боремся с последствиями", — заключил Бородин.
Напомним, Лайф публиковал видео трагического инцидента, которое не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой. 40-летняя женщина с головой нырнула в прорубь и на поверхности больше не появилась. Это произошло на глазах у её семьи, в том числе детей. Инструктор по первой помощи Любовь Кулакова полагает, что женщина допустила роковую ошибку, из-за которой её моментально унесло течением.
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