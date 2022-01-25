Юрист Бородин: Организатор купания, где утонула женщина на Крещение, должен быть наказан

Следует провести комплексную проверку, чтобы выявить организатора купания в самодельной проруби, где погибла женщина на Крещение, а затем привлечь его к ответственности, ведь такие мероприятия должны проходить в определённых местах. Об этом сообщил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с Лайфом.

"В ночь купания может произойти всё что угодно: приходят подвыпившие, компаниями. Здесь, я считаю, в рамках возбуждённого уголовного дела провести комплексную проверку: кто организовал, кто прорубил? <...> Я считаю, что нужно привлекать к ответственности непосредственного организатора данного мероприятия", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что на таких мероприятиях должны соблюдаться все меры безопасности. Кроме того, трагедия произошла на глазах детей, теперь у них травма на всю жизнь, с ними должны работать психологи, считает Бородин.

Он также указал, что следует ввести соответствующие санкции в законодательную базу, чтобы предотвратить нарушения закона. В данной ситуации, отметил юрист, наблюдается "халатность со стороны родителей и организатора". Эта трагедия служит показателем необходимости введения поправки, позволяющей привлекать к ответственности людей за такие мероприятия, подчеркнул эксперт.

"Для начала [надо привлекать] к административной, а потом уже, если несколько раз человек нарушает, вплоть до административного ареста. У нас, к сожалению, люди понимают, когда есть закон. Потом мы боремся с последствиями", — заключил Бородин.