В России за сутки госпитализировали 12 837 пациентов с коронавирусом
Вчера этот показатель был существенно ниже — сообщалось о 5970 случаях госпитализаций. Но число вылечившихся по сравнению со вчерашним днём тоже выросло.
Госпиталь для пациентов с коронавирусом в автомобильном торговом центре на Каширском шоссе. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В России за прошедшие сутки госпитализировали 12 837 пациентов с коронавирусом. Такие цифры публикует во вторник Федеральный оперативный штаб. Выздоровело за тот же срок 26 404 человека, а умерло — 681.
По данным Оперштаба, в России за сутки выявили 67 809 случаев заражения коронавирусом. При этом в Москве заразились 18 935 человек — на 574 меньше, чем вчера. В Подмосковье за вчерашний день выявили 5769 случаев болезни.
Напомним, что днём ранее в России за сутки было зафиксировано 5970 случаев госпитализации из-за коронавируса, а число вылечившихся составляло 21 714.
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