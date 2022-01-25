В России за сутки госпитализировали 12 837 пациентов с коронавирусом

В России за прошедшие сутки госпитализировали 12 837 пациентов с коронавирусом. Такие цифры публикует во вторник Федеральный оперативный штаб. Выздоровело за тот же срок 26 404 человека, а умерло — 681.

По данным Оперштаба, в России за сутки выявили 67 809 случаев заражения коронавирусом. При этом в Москве заразились 18 935 человек — на 574 меньше, чем вчера. В Подмосковье за вчерашний день выявили 5769 случаев болезни.