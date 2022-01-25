Туристы курорта "Амирсой" в Узбекистане застряли на канатной дороге из-за блэкаута

Туристы горнолыжного курорта в Узбекистане сняли видео с остановившейся из-за сбоя канатной дороги. Видео © VK / Daily Storm

Из-за крупной аварии в энергосистеме Центральной Азии на горнолыжном курорте "Амирсой" в Узбекистане произошёл сбой в работе канатной дороги, туристы на некоторое время зависли в воздухе в кабинках.

Как уточняет РИА "Новости", канатная дорога возобновила работу спустя несколько минут, застрявшим на высоте из-за отключения электричества людям помощь не понадобилась.

"Да, сейчас всё работает. Канатная дорога отключалась буквально на пять минут, сегодня работает до трёх часов", — сказала представитель курорта.