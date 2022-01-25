Сенатор Широков: РФ была готова к нежеланию США идти на уступки по вопросам безопасности

В Совете Федерации РФ были готовы к ответу США о нежелании идти на уступки по итогам переговоров по гарантиям безопасности. Однако наличие чёткой позиции уже может стать хорошим подспорьем для будущего диалога. Об этом Лайфу рассказал член Совфеда Анатолий Широков.

"Соединённые Штаты привыкли к доминированию, привыкли быть гегемоном и диктовать свои условия либо напрямую, либо через блоки. Полагаю, что наше руководство это прекрасно понимает и понимало, и в этой связи американо-российские контакты по вопросам безопасности зависят от ответа, который к концу этой недели должны предоставить США", — объяснил он.

По словам Широкова, если этот ответ не удовлетворит Москву, то будут приняты меры, в том числе военно-технического характера, которые дадут нужный результат.

"Сейчас мяч на американской стороне, и уже после их ответа Россия будет понимать, что нужно сделать", — подчеркнул сенатор.

Однако Широков отметил, что, несмотря на принцип Соединённых Штатов никогда не идти на уступки, наличие чётко сформулированной позиции по этому вопросу уже является хорошим основанием для переговоров. Он также подчеркнул, что у российской стороны аргументы сильнее.

Напомним, Госдеп США заявил, что страна не пойдёт на уступки России по вопросам безопасности. По словам ведомства, Вашингтон готов только к взаимным шагам. Перед их осуществлением Штаты намерены проконсультироваться с Украиной и другими партнёрами.