Сенатор Широков: РФ была готова к нежеланию США идти на уступки по вопросам безопасности
По словам политика, сейчас мяч на американской стороне, и Москва будет дожидаться развёрнутого ответа по этому вопросу для разработки будущих действий.
Здание Совета Федерации России. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
В Совете Федерации РФ были готовы к ответу США о нежелании идти на уступки по итогам переговоров по гарантиям безопасности. Однако наличие чёткой позиции уже может стать хорошим подспорьем для будущего диалога. Об этом Лайфу рассказал член Совфеда Анатолий Широков.
"Соединённые Штаты привыкли к доминированию, привыкли быть гегемоном и диктовать свои условия либо напрямую, либо через блоки. Полагаю, что наше руководство это прекрасно понимает и понимало, и в этой связи американо-российские контакты по вопросам безопасности зависят от ответа, который к концу этой недели должны предоставить США", — объяснил он.
По словам Широкова, если этот ответ не удовлетворит Москву, то будут приняты меры, в том числе военно-технического характера, которые дадут нужный результат.
"Сейчас мяч на американской стороне, и уже после их ответа Россия будет понимать, что нужно сделать", — подчеркнул сенатор.
Однако Широков отметил, что, несмотря на принцип Соединённых Штатов никогда не идти на уступки, наличие чётко сформулированной позиции по этому вопросу уже является хорошим основанием для переговоров. Он также подчеркнул, что у российской стороны аргументы сильнее.
Ликвидация киевского режима началась: Что готовят Вашингтон, Лондон и Канберра, эвакуируя сотрудников посольств с Украины
Напомним, Госдеп США заявил, что страна не пойдёт на уступки России по вопросам безопасности. По словам ведомства, Вашингтон готов только к взаимным шагам. Перед их осуществлением Штаты намерены проконсультироваться с Украиной и другими партнёрами.
В конце 2021 года Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В частности, РФ требует от западных партнёров предоставить юридические гарантии отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к альянсу Украины и от создания военных баз на территории стран бывшего СССР. Кроме того, в документах содержатся пункты о неразмещении ударных вооружений у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
В январе состоялись переговоры по гарантиям безопасности. 10 января в Женеве прошли консультации России и США, а 12-го числа в Брюсселе — РФ и НАТО. Также 21 января в Женеве российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с американским госсекретарём Энтони Блинкеном. В Вашингтоне некоторые пункты называли неприемлемыми ещё до начала переговоров. Москва же подчёркивала, что это не ультиматум, и отмечала, что на односторонние уступки, особенно под давлением, она не пойдёт.
Комментариев: 0