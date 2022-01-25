Политолог Казанцев: Массовый блэкаут в Центральной Азии добавит нервозности населению

Массовое отключение электричества в Узбекистане, Казахстане и Киргизии спровоцирует появление теорий заговора и добавит нервозности населению. Об этом в беседе с Лайфом рассказал профессор ВШЭ, главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев.

"В Центральной Азии есть проблема с инфраструктурой, как и в других частях постсоветского пространства. Отключение могло и само произойти, без всяких межэлитных конфликтов. Но я думаю, что это подбавит теории заговоров в Казахстане — кто там против кого что организовал. Это добавит нервозности населению не только в Казахстане, но и в соседних странах", — подчеркнул он.

По мнению Казанцева, казахстанские власти уже установили контроль над ситуацией, появление протестных движений сейчас маловероятно. Он отметил, что люди будут волноваться, но на улицы вряд ли выйдут, а если это и случится, то такие акции будут быстро подавлены.

"Будет нервозность у населения, но скорее скрытая. Будут обмениваться своим недовольством друг с другом", — заключил политолог.