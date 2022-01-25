Политолог Казанцев: Массовый блэкаут в Центральной Азии добавит нервозности населению
Однако появление протестных движений сейчас маловероятно, считает эксперт. Учитывая жёсткое подавление январских протестов в Казахстане, граждане будут скрытно обмениваться своим недовольством.
Масштабное отключение электроэнергии. Фото © ТАСС / ЕРА / SHAHZAIB AKBER
Массовое отключение электричества в Узбекистане, Казахстане и Киргизии спровоцирует появление теорий заговора и добавит нервозности населению. Об этом в беседе с Лайфом рассказал профессор ВШЭ, главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев.
"В Центральной Азии есть проблема с инфраструктурой, как и в других частях постсоветского пространства. Отключение могло и само произойти, без всяких межэлитных конфликтов. Но я думаю, что это подбавит теории заговоров в Казахстане — кто там против кого что организовал. Это добавит нервозности населению не только в Казахстане, но и в соседних странах", — подчеркнул он.
По мнению Казанцева, казахстанские власти уже установили контроль над ситуацией, появление протестных движений сейчас маловероятно. Он отметил, что люди будут волноваться, но на улицы вряд ли выйдут, а если это и случится, то такие акции будут быстро подавлены.
"Будет нервозность у населения, но скорее скрытая. Будут обмениваться своим недовольством друг с другом", — заключил политолог.
Напомним, в Узбекистане, Казахстане и Киргизии произошло массовое отключение электричества. Минэнерго Узбекистана сообщило, что проблемы связаны с крупной аварией в энергосистеме.
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