Провалившийся вместе с жильцами пол ванной в Коми. Видео © VK.com / ЧП КОМИ / Матлас Валентина

В городе Емва Республики Коми пол ванной провалился вместе с людьми. Об инциденте рассказала одна из пострадавших, она же и предоставила видео первых минут после обрушения. На кадрах видно, как из образовавшейся ямы вытаскивают двух женщин, под полом оказались также унитаз, стиральная машина — всё это заливает вода.

"У одной из женщин серьёзные травмы. Моя мама — инвалид первой группы, мы её таскали в ванную помыться. Пол мог провалиться и с ней", — сообщила в соцсетях одна из пострадавших.

По её словам, после ЧП они ходили в администрацию района, но там им якобы заявили, что вина за инцидент лежит на них самих, так как "в ванную больше двух человек заходить нельзя". Женщина утверждает, что они также обратились к местным депутатам и "в другие инстанции".

В региональном ЦУРе позже заявили, что ЧП произошло из-за сгнивших досок, на которые долгое время через напольную плитку капала вода. Администрация обещает до конца февраля восстановить пол за счёт средств местного бюджета, так как квартира является муниципальной. Жильцам предложили временно переехать, но они отказались.