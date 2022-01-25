Россиянин рассказал об обстановке в аэропорту Стамбула, где из-за метели задержали рейсы

Пассажир одного из задержанных из-за метели в Стамбуле рейсов рассказал об обстановке в аэропорту. Видео © LIFE

Люди, которые застряли в аэропорту Стамбула из-за метели, спят в различных местах, которые получилось занять. Об этом рассказал Лайфу россиянин, пассажир одного из задержанных рейсов.

"Ни один рейс ещё не вылетел вообще никуда ни в какое направление. Люди спят где попало, <...> всё, что можно занять, заняли. Наши соотечественники ведут себя хорошо. <...> Люди там спокойно все сидят, ожидают. А вот из других стран очень много криков и возмущений", — рассказал собеседник Лайфа.

Мужчина также отметил, что в городе снег перестал идти уже давно, но его пока чистят, поэтому рейсы не возобновляются. По его словам, у сотрудников аэропорта "очень мало" снегоуборочной техники, лишь "несколько единиц".

Кроме того, он рассказал, что авиакомпании предоставляют застрявшим пассажирам воду и еду. Однако в отели людей не заселяют, поскольку аэропорт был закрыт.

"Не знаю, как сейчас, возможно, тоже закрыт. Из него нельзя было выехать, в него нельзя было попасть", — заключил он.