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Песков: Разговор Путина и Макрона об Украине состоится до конца недели

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, сейчас беседа лидеров двух государств находится в стадии подготовки.

25 января, 09:29
<p>Владимир Путин и Эмманюэль Макрон перед началом переговоров в августе 2019 года © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/61336/photos/60427" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон перед началом переговоров в августе 2019 года © Kremlin.ru

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном по ситуации вокруг Украины состоится до конца недели. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"До конца этой недели такой разговор состоится", — сказал Песков, уточнив, что на данный момент беседа президентов находится в стадии подготовки.

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Напомним, 26 января в Париже запланирована встреча политических советников "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина).

В декабре Путин и Макрон дважды созванивались. Первый раз 14 декабря, тогда президенты успели обсудить широкий спектр тем: борьбу с коронавирусом, накаляющуюся обстановку на Украине и расширение НАТО на восток, а также миграционный кризис на белорусско-польской границе. Второй разговор состоялся в день рождения французского лидера, 21 декабря. Президент РФ поздравил коллегу с днём рождения, также лидеры обменялись пожеланиями в преддверии Рождества и Нового года. Не обошли президенты и насущные политические темы — проекты российских документов о гарантиях безопасности, а также ситуацию на Украине.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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