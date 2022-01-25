Песков: Разговор Путина и Макрона об Украине состоится до конца недели
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, сейчас беседа лидеров двух государств находится в стадии подготовки.
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон перед началом переговоров в августе 2019 года © Kremlin.ru
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном по ситуации вокруг Украины состоится до конца недели. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"До конца этой недели такой разговор состоится", — сказал Песков, уточнив, что на данный момент беседа президентов находится в стадии подготовки.
Напомним, 26 января в Париже запланирована встреча политических советников "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина).
В декабре Путин и Макрон дважды созванивались. Первый раз 14 декабря, тогда президенты успели обсудить широкий спектр тем: борьбу с коронавирусом, накаляющуюся обстановку на Украине и расширение НАТО на восток, а также миграционный кризис на белорусско-польской границе. Второй разговор состоялся в день рождения французского лидера, 21 декабря. Президент РФ поздравил коллегу с днём рождения, также лидеры обменялись пожеланиями в преддверии Рождества и Нового года. Не обошли президенты и насущные политические темы — проекты российских документов о гарантиях безопасности, а также ситуацию на Украине.
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