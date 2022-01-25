Народная милиция ЛНР фиксирует прибытие в Донбасс спецназа ВСУ
Задача прибывших украинских военных — проведение диверсий на объектах гражданской инфраструктуры.
Фото © Getty Images/Evgen Kotenko/ Ukrinform/Barcroft Media
Народная милиция ЛНР зафиксировала прибытие в Донбасс пяти групп спецназа Вооружённых сил Украины, подготовленных британскими инструкторами. Об этом заявил начальник Управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
"В районе населённого пункта Лисичанск зафиксировано прибытие пяти групп сил специальных операций ВСУ, прошедших подготовку у британских инструкторов", — отметил он.
По словам Лещенко, задача прибывших украинских военных — проведение диверсий на объектах гражданской инфраструктуры, в том числе на западной фильтровальной станции, обеспечивающей питьевой водой часть территории ЛНР.
Напомним, ранее представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По его словам, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Представитель ЛНР добавил, что к линии соприкосновения прибывают и нацбаты, в том числе боевики "Правого сектора"*. Марочко напомнил, что на фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно с этим некоторые государства эвакуируют своих граждан.
* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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