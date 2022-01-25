В Кремле поделились ожиданиями от встречи Козака с политическими советниками "нормандского формата" в Париже

Заместитель руководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак на встрече с политическими советниками "нормандского формата" в Париже доведёт до них озабоченности Кремля по поводу обострения ситуации в Донбассе. Об этом в беседе с журналистами во вторник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сегодня политсоветники собираются. У них будет возможность в том числе затронуть положение на линии соприкосновения. Не сомневаюсь, что коллега Козак доведёт наши озабоченности до сведения своих собеседников по "нормандской четвёрке", — сказал Песков.

Напомним, что 6 января 2022 года Козак провёл в Москве переговоры с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Встреча прошла по приглашению российской стороны. Как сообщил тогда журналистам Козак, стороны "договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием уже украинского руководства", чтобы в кратчайшие сроки завершить конфликт.

Ранее представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По его словам, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Представитель ЛНР добавил, что к линии соприкосновения прибывают и нацбаты, в том числе боевики "Правого сектора"*. Марочко напомнил, что на фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно с этим некоторые государства эвакуируют своих граждан.