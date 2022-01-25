Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости проводить диалог с представителями фанатского сообщества для разъяснения особенности работы Fan ID и понимания причин их бойкота матчей из-за внедрения системы.

"Необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа. Нужно понять, почему такая реакция достаточно непримиримая. Может, просто участники этих объединений не понимают каких-то нюансов. Нужно разъяснять. В любом случае это нужно делать путём диалога", — заявил Песков в ходе общения с журналистами.

Он также добавил, что фанатам следует обратиться за разъяснениями в соответствующие инстанции, прежде чем объявлять о бойкоте игр.