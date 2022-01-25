"Нужно разъяснить": В Кремле заявили о необходимости диалога с фанатами на фоне бойкота матчей из-за Fan ID
Ранее болельщики сразу трёх клубов РПЛ заявили об отказе посещать матчи своих любимых команд.
Баннер Fan ID для болельщиков. Фото © ТАСС/Александр Демьянчук
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости проводить диалог с представителями фанатского сообщества для разъяснения особенности работы Fan ID и понимания причин их бойкота матчей из-за внедрения системы.
"Необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа. Нужно понять, почему такая реакция достаточно непримиримая. Может, просто участники этих объединений не понимают каких-то нюансов. Нужно разъяснять. В любом случае это нужно делать путём диалога", — заявил Песков в ходе общения с журналистами.
Он также добавил, что фанатам следует обратиться за разъяснениями в соответствующие инстанции, прежде чем объявлять о бойкоте игр.
Это будет другой футбол: Как фанаты бойкотируют матчи из-за Fan-ID, который зарекомендовал себя на ЧМ-2018
Ранее Лайф сообщал, что болельщики "Зенита" и "Спартака" выступили с заявлением о бойкоте матчей своих команд из-за введения системы Fan ID. Позднее к ним присоединились фанаты "Ростова". Отметим, что главная цель создания "паспортов болельщика" — обеспечение безопасности на стадионах. Добавим, что система была опробована во время Кубка конфедераций 2017 года, ЧМ-2018 и матчей Евро-2020, которые проходили в Санкт-Петербурге.
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