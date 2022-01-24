Это будет другой футбол: Как фанаты бойкотируют матчи из-за Fan-ID, который зарекомендовал себя на ЧМ-2018 Система, которая хорошо показала себя на чемпионате мира 2018 года и Евро-2020, возвращается в наш футбол уже с 1 июля 2022 года 24 января, 11:21 В центре выдачи Fan ID. Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

Российское фанатское сообщество переживает очень непростые для себя времена. Принятый закон о "паспорте болельщика" (или Fan ID) оно встретило в штыки. Активная часть болельщиков не собирается его не то что оформлять, но и посещать матчи своих любимых команд, если для этого нужен будет этот "паспорт". Лайф разбирается, что стоит за этим бойкотом и каким может стать российский футбол уже с этой весны.

"Нововведения являются непрозрачными, репрессивными и избыточными"

Первыми на войну против Fan ID вышли фанаты двух главных клубов страны: "Зенита" и "Спартака". Сообщества болельщиков обоих клубов выпустили заявления, в которых указали, что ходить на матчи РПЛ и других турниров, где будет необходимо наличие Fan ID, они не собираются.

Болельщики "Спартака". Фото © ТАСС / Бухарев Олег

— Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона. Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со "Спартаком": Москвы, России, стран СНГ и всего мира! Ни один закон, ни один документ и ни один чиновник не может лишить болельщика его священного права: быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение! — говорится в заявлении болельщиков красно-белых.

Примерно похожее заявление вышло на сайте "Ландскроны" — крупнейшего фанатского объединения. По сути, болельщики "Зенита" ещё раз подтвердили то, о чём сказали в конце прошлого года. Оформлять Fan ID они не намерены, а значит, и на матчах своей команды активную поддержку они не окажут.

Болельщики "Зенита". Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

— Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными, — говорится в заявлении болельщиков "Зенита".

Болельщики сине-бело-голубых также отметили, что провели "правовой анализ поправок к закону о Fan ID". Главный аспект, с точки зрения поклонников футбола, касается положения о возможном запрете на посещение матчей. Если сейчас это делает суд, то начиная с лета этим будут заниматься чиновники. При этом фанатам не очень понятны и основания, которые могут оставить того или иного человека без футбола.

Присоединились к бойкоту и фанатские объединения "Ростова", опубликовавшие совместное заявление.

— Мы, активные фанаты "Ростсельмаша", единогласно приняли решение отказаться от оформления паспорта болельщика (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введён. Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля, — говорится в сообщении.

Слово теперь за фанатами других клубов. Понятно, что для них это главная тема, и вопрос "что делать с Fan ID?" стоит максимально остро. Тем более, что болельщики прекрасно помнят недавнюю историю с массовыми задержаниями фанатов ЦСКА из-за запущенной пиротехники. Как позже выяснилось, на стадионе в этот момент не работали камеры видеонаблюдения, а потому установить конкретных виновников происшествия нереально.

Опыт ЧМ-2018 и Евро-2020

Стоит отметить, что система Fan ID не нова. Опробовать её успели на чемпионате мира 2018 года или же матчах Евро-2020, которые проходили в Санкт-Петербурге. И там и там система себя зарекомендовала более чем хорошо. Российский мундиаль был признан лучшим в истории, а впечатления от него до сих пор приятно греют душу.

Центр выдачи паспорта болельщика ЧМ-2018. Фото © ТАСС / Лебедев Артур

Как тогда, так и сейчас оформить документ будет совсем несложно. В нынешних условиях это можно будет сделать на портале "Госуслуги", что максимально упростит процедуру получения необходимого для посещения матчей документа. Новые правила будут работать с 1 июля 2022 года.

Цель проста и понятна: создание комфортной и безопасной среды на стадионах. Впоследствии это может помочь привлечению на арены новых болельщиков. Однако речь, похоже, не идёт об активных фанатах, которые не намерены мириться с появлением "паспорта болельщика".

— Если фанаты действительно любят свой клуб и уважают российские законы, это просто странное решение. Для любого гражданина это просто формальные вещи, к которым привыкнуть очень быстро и легко. Нужно просто потратить пять минут своего драгоценного времени на регистрацию на портале "Госуслуги". Мне кажется, это не стоит того, чтобы делать такие серьёзные заявления. Уверен, они ничего не добьются таким демаршем, потому что правительство выходило с этим законопроектом с целью обеспечения безопасности на спортивных объектах, — заявил "Спорт-Экспрессу" депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

В клубах, к слову, о появившейся проблеме уже знают, ибо говорится о ней достаточно давно. Так, в пресс-службе "Спартака" уже отреагировали на бойкот со стороны фанатов.

— Клуб знает о позиции фанатских объединений. Разумеется, такая ситуация ничего, кроме расстройства, не вызывает. Болельщики "Спартака" — лучшие в России, их поддержка очень важна для команды. При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме, — заявил Sport24 глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Стоит также отметить, что в случае недопуска на стадион (именно этот пункт является самым спорным для фанатов) болельщики смогут обжаловать такое решение. К слову, этой возможности у поклонников футбола не было во время ЧМ-2018 или же Кубка конфедераций 2017 года.

Уже через месяц состоится дерби "Спартак" ‒ ЦСКА. Главный матч страны, по сути, может пройти без активных болельщиков. Как будет развиваться ситуация дальше — большая интрига. Фанаты, похоже, не собираются идти против своих принципов, да и закон, судя по всему, изменений не претерпит. Похоже, что российский футбол стоит на пороге новой эры.

Авторы Шамиль Гаджиев