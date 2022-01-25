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Песков: Москва обеспокоена действиями США по нагнетанию напряжённости вокруг Украины

Однако заявления Пентагона о готовности отправить в Европу тысячи военнослужащих не влияют на переговоры по безопасности, которые в нынешней стадии завершены, добавил он.

25 января, 09:50
<p>Дмитрий Песков © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64671/photos/64994" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков © Kremlin.ru

США продолжают нагнетать напряжённость вокруг Украины, Москва наблюдает за этим с большой обеспокоенностью. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"То, что происходит и информационно, и де-факто со стороны США, — нагнетание напряжённости, — здесь ничего не меняется. Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями", — уточнил представитель Кремля.

Пентагон заявил, что США повышают готовность войск из-за напряжённости вокруг Украины

Пентагон заявил, что США повышают готовность войск из-за напряжённости вокруг Украины

Песков также заметил, что заявления Пентагона о готовности отправить в Европу 8,5 тысячи военнослужащих никак не влияют на ход переговоров по гарантиям безопасности, которые в нынешней стадии завершены.

"И перед тем, как будет понимание о том, как и когда мы будем продолжать, нужно получить тот самый пресловутый текст (письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы. — Прим. Лайфа). Мы надеемся, что это произойдёт на этой неделе", — добавил он.

Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что США ответят на предложения России по безопасности до конца недели. По его словам, в настоящее время Вашингтон ведёт постоянные консультации с союзниками. Всё это проходит "в рамках беспрецедентного, быстрого, сильного реагирования, с которым РФ столкнётся в случае дальнейшей агрессии", заявил Прайс.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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