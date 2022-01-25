Песков: Москва обеспокоена действиями США по нагнетанию напряжённости вокруг Украины

США продолжают нагнетать напряжённость вокруг Украины, Москва наблюдает за этим с большой обеспокоенностью. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"То, что происходит и информационно, и де-факто со стороны США, — нагнетание напряжённости, — здесь ничего не меняется. Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями", — уточнил представитель Кремля.

Песков также заметил, что заявления Пентагона о готовности отправить в Европу 8,5 тысячи военнослужащих никак не влияют на ход переговоров по гарантиям безопасности, которые в нынешней стадии завершены.

"И перед тем, как будет понимание о том, как и когда мы будем продолжать, нужно получить тот самый пресловутый текст (письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы. — Прим. Лайфа). Мы надеемся, что это произойдёт на этой неделе", — добавил он.