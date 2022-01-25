В школах Челябинска отменили занятия из-за сообщений о "минировании"
В администрации города признались, что это может вызвать неудобства у родителей, однако напомнили о необходимой процедуре эвакуации при поступлении данных о "бомбах".
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Во всех школах Челябинска отменили занятия из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
"Сегодня, 25 января, правоохранительными органами осуществляется проверка вновь поступивших ложных анонимных сообщений об угрозах минирования образовательных учреждений города Челябинска. В связи с чем было принято решение об отмене очных занятий в школах", — говорится в сообщении.
В горадминистрации признают, что это может вызвать неудобства у родителей, однако напомнили о необходимой процедуре эвакуации при поступлении подобных сообщений. Там уточнили, что в городе 189 зданий школ и провести одномоментную проверку всех сразу невозможно. Сейчас сотрудники правоохранительных органов обследуют все образовательные учреждения.
Ранее Лайф рассказал, что в Благовещенске 16 школ эвакуировали из-за сообщений о минировании. Кроме того, подобные сообщения поступили в четыре колледжа: сервиса и торговли, педагогический, транспортный и аграрный. Учащихся и педагогов этих учебных заведений также эвакуировали.
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