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В школах Челябинска отменили занятия из-за сообщений о "минировании"

В администрации города признались, что это может вызвать неудобства у родителей, однако напомнили о необходимой процедуре эвакуации при поступлении данных о "бомбах".

25 января, 10:02

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Во всех школах Челябинска отменили занятия из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

"Сегодня, 25 января, правоохранительными органами осуществляется проверка вновь поступивших ложных анонимных сообщений об угрозах минирования образовательных учреждений города Челябинска. В связи с чем было принято решение об отмене очных занятий в школах", — говорится в сообщении.

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В горадминистрации признают, что это может вызвать неудобства у родителей, однако напомнили о необходимой процедуре эвакуации при поступлении подобных сообщений. Там уточнили, что в городе 189 зданий школ и провести одномоментную проверку всех сразу невозможно. Сейчас сотрудники правоохранительных органов обследуют все образовательные учреждения.

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Ранее Лайф рассказал, что в Благовещенске 16 школ эвакуировали из-за сообщений о минировании. Кроме того, подобные сообщения поступили в четыре колледжа: сервиса и торговли, педагогический, транспортный и аграрный. Учащихся и педагогов этих учебных заведений также эвакуировали.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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