В школах Челябинска отменили занятия из-за сообщений о "минировании"

Во всех школах Челябинска отменили занятия из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

"Сегодня, 25 января, правоохранительными органами осуществляется проверка вновь поступивших ложных анонимных сообщений об угрозах минирования образовательных учреждений города Челябинска. В связи с чем было принято решение об отмене очных занятий в школах", — говорится в сообщении.

В горадминистрации признают, что это может вызвать неудобства у родителей, однако напомнили о необходимой процедуре эвакуации при поступлении подобных сообщений. Там уточнили, что в городе 189 зданий школ и провести одномоментную проверку всех сразу невозможно. Сейчас сотрудники правоохранительных органов обследуют все образовательные учреждения.