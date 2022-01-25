Все школы Тюмени эвакуируют из-за сообщений о "минировании"

Все общеобразовательные школы Тюмени эвакуируют из-за поступившей информации о возможном минировании. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.

"В связи с возникновением 25 января внештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в городе Тюмени, по данным областного Департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы", — говорится в сообщении.

По словам властей региона, до конца дня здания будут осматривать сотрудники специальных служб. К работе в обычном режиме образовательные учреждения вернутся в среду, 26 января.