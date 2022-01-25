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Все школы Тюмени эвакуируют из-за сообщений о "минировании"

До конца дня здания будут осматриваться специальными службами. К работе в обычном режиме образовательные учреждения вернутся на следующий день.

25 января, 09:58

Фото © ТАСС / Максим Слуцкий

Все общеобразовательные школы Тюмени эвакуируют из-за поступившей информации о возможном минировании. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.

"В связи с возникновением 25 января внештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в городе Тюмени, по данным областного Департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы", — говорится в сообщении.

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По словам властей региона, до конца дня здания будут осматривать сотрудники специальных служб. К работе в обычном режиме образовательные учреждения вернутся в среду, 26 января.

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Ранее Лайф рассказал, что 16 школ в Благовещенске эвакуировали из-за сообщений о минировании. Кроме того, такие же сообщения поступили в четыре колледжа: сервиса и торговли, педагогический, транспортный, аграрный. Учащихся и педагогов этих учебных заведений также эвакуировали.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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