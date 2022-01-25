Песков прокомментировал высказывание Кадырова об Украине
По словам главы Чеченской республики, будь он на месте президента России, он давно "забрал бы Украину". Вот как на это отреагировали в Кремле.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото © ТАСС/Сергей Бобылев/Таисия Боршигова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова об Украине.Тот ранее заявил, что Америка использует Незалежную для размещения на её территории военной базы, и Кадыров, будь он на месте президента России, давно "забрал бы Украину".
У Пескова спросили, как к таким заявлениям главы Чеченской Республики относится сам российский лидер.
"Я хочу напомнить, что основу внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин", — заявил в ответ представитель Кремля.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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