Защитник сборной России Арсен Адамов стал игроком "Зенита"
До этого он выступал за "Урал", в составе которого сыграл в 28 матчах.
Фото © ФК "Зенит"
Защитник сборной России и екатеринбургского "Урала" Арсен Адамов стал игроком питерского "Зенита", сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Уроженец Нижнего Тагила подписал с "Зенитом" контракт до лета 2026 года. Он вступит в силу после того, как Адамов пройдёт углублённое медобследование в составе петербуржцев.
Отметим, что в текущем сезоне защитник провёл 19 матчей в составе "Урала" и забил один мяч. Осенью он попал в заявку сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.
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