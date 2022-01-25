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Защитник сборной России Арсен Адамов стал игроком "Зенита"

До этого он выступал за "Урал", в составе которого сыграл в 28 матчах.

25 января, 10:12

Фото © ФК "Зенит"

Защитник сборной России и екатеринбургского "Урала" Арсен Адамов стал игроком питерского "Зенита", сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Уроженец Нижнего Тагила подписал с "Зенитом" контракт до лета 2026 года. Он вступит в силу после того, как Адамов пройдёт углублённое медобследование в составе петербуржцев.

Защитник сборной России Адамов близок к переходу в "Зенит"

Защитник сборной России Адамов близок к переходу в "Зенит"

Отметим, что в текущем сезоне защитник провёл 19 матчей в составе "Урала" и забил один мяч. Осенью он попал в заявку сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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