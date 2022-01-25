Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днём © LIFE

Президент России Владимир Путин поздравил отечественных учащихся с Днём российского студенчества, который отмечается 25 января. Глава государства пожелал им различных достижений, надёжной дружбы и любви.

"Сегодня по давней традиции в России отмечается Татьянин день, День российского студенчества. Хотел бы поздравить с этим замечательным праздником нашу студенческую молодёжь, ординаторов, аспирантов и школьников, которые только готовятся к поступлению в вуз. И взрослых, потому что память о студенческом братстве, удивительной студенческой поре остаётся с нами на всю жизнь", — сказал президент.

Путин пожелал всем причастным к празднику учебных, научных, творческих и спортивных достижений, а также надёжных друзей и любви. Кроме того, президент пригласил студентов принять участие во Всемирном математическом конгрессе, который пройдёт в 2022 году в Санкт-Петербурге.

"Верность студенческому братству имеет огромное значение", — заметил глава государства.