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Автор скандальной фотосессии у мечети призналась, что целью съёмки был пиар

По словам Марии Катановой, достигнув определённых результатов в SММ, она решила попробовать новую для себя сферу продвижения, однако не проверила юридические моменты.

25 января, 10:19

Кадр из видео © SHOT / Instagram / _mamasmm_

Автор скандальной фотосессии у мечети записала видео, объяснившись за инцидент. Видео © SHOT / Instagram / _mamasmm_

Таргетолог Мария Катанова, которая снимала инста-блогершу в балаклаве и чулках на фоне Московской соборной мечети, заявила, что таким образом хотела попробовать себя в пиаре, а вот об ответственности за эти действия она не знала.

"Зачем я это сделала? Я говорю честно: я в SММ уже пятый год, достигла определённого пика в этой области, считаю себя специалистом по продвижению в социальных сетях. Но хотелось идти дальше, и для этого хороший инструмент — пиар, который мне не знаком. Мне понадобилась помощь специалистов, со мной работала команда одного пиар-агентства. Про уголовную ответственность не знала, и это моя большая ошибка, моя юридическая безграмотность", — сказала она на видео, опубликованном в "Инстаграме".

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Катанова также заметила, что жалеет о том, что задела чьи-то чувства этой фотосессией, и ещё раз принесла извинения. Также девушка подтвердила, что после этой истории ей поступали угрозы, но сейчас волна хейта начинает спадать.

Напомним, инста-блогерша в балаклаве и чулках сфотографировалась на фоне Московской соборной мечети. Позже объявилась автор ролика, на котором была запечатлена вся эта сцена, она объяснила, что якобы пыталась отговорить девушку от откровенной фотосессии. Однако запись с камер видеонаблюдения, которая оказалась в распоряжении Лайфа, говорила об обратном. Адвокат Александра Гудименко считает, что модели может грозить реальный срок. По факту оскорбления чувств верующих было возбуждено уголовное дело.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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