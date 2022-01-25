Автор скандальной фотосессии у мечети призналась, что целью съёмки был пиар

Таргетолог Мария Катанова, которая снимала инста-блогершу в балаклаве и чулках на фоне Московской соборной мечети , заявила, что таким образом хотела попробовать себя в пиаре, а вот об ответственности за эти действия она не знала.

"Зачем я это сделала? Я говорю честно: я в SММ уже пятый год, достигла определённого пика в этой области, считаю себя специалистом по продвижению в социальных сетях. Но хотелось идти дальше, и для этого хороший инструмент — пиар, который мне не знаком. Мне понадобилась помощь специалистов, со мной работала команда одного пиар-агентства. Про уголовную ответственность не знала, и это моя большая ошибка, моя юридическая безграмотность", — сказала она на видео, опубликованном в "Инстаграме".