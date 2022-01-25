Лукашенко: Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов не хотел бы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни военачальники страны не хотели бы войны. Об этом он сказал на церемонии вручения государственных премий и дипломов академика и члена-корреспондента учёным Национальной академии наук.

"Я хочу, чтобы вы понимали меня не только как президента, но и как человека, отвечающего за вооружённые силы. Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военачальников не хотел бы", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Однако, подчеркнул лидер республики, это не означает, что следует бездействовать, тем более в то время, когда перед глазами стоит пример начала Великой Отечественной войны. Он также рассказал о трудностях, которые пришлось преодолеть республике в те годы.