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Лукашенко: Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов не хотел бы

Однако это не означает, что следует бездействовать, тем более в то время, когда перед глазами стоит пример начала ВОВ, указал глава Белоруссии.

25 января, 10:27

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Официальный сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни военачальники страны не хотели бы войны. Об этом он сказал на церемонии вручения государственных премий и дипломов академика и члена-корреспондента учёным Национальной академии наук.

"Я хочу, чтобы вы понимали меня не только как президента, но и как человека, отвечающего за вооружённые силы. Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военачальников не хотел бы", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

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Однако, подчеркнул лидер республики, это не означает, что следует бездействовать, тем более в то время, когда перед глазами стоит пример начала Великой Отечественной войны. Он также рассказал о трудностях, которые пришлось преодолеть республике в те годы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил власти США в подталкивании республики к войне. Он предупредил, что не потерпит "менторского тона" со стороны Запада и готов дать "вашингтонскому обкому" решительный отпор.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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