Глава Минэнерго Киргизии: Такой сбой в энергосистеме Центральной Азии случился впервые

Такой масштабный сбой в энергосистеме Центральной Азии произошёл впервые. Об этом сообщил глава Министерства энергетики Киргизии Доскул Бекмурзаев.

"Пока рано говорить о его причинах. Будет создана межгосударственная комиссия, которая даст ответы", — цитирует РИА "Новости" Бекмурзаева.

Энергоснабжение в Киргизии восстановлено уже на 50% и в ближайшие час-два будет подключена вся страна, уточнил глава ведомства.