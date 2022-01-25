Глава Минэнерго Киргизии: Такой сбой в энергосистеме Центральной Азии случился впервые
По словам главы ведомства, пока рано говорить о причинах произошедшего. На данный момент энергоснабжение в республике восстановлено уже на 50%.
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Такой масштабный сбой в энергосистеме Центральной Азии произошёл впервые. Об этом сообщил глава Министерства энергетики Киргизии Доскул Бекмурзаев.
"Пока рано говорить о его причинах. Будет создана межгосударственная комиссия, которая даст ответы", — цитирует РИА "Новости" Бекмурзаева.
Энергоснабжение в Киргизии восстановлено уже на 50% и в ближайшие час-два будет подключена вся страна, уточнил глава ведомства.
Как сообщал Лайф, ранее сегодня в Киргизии, Узбекистане и Казахстане произошло массовое отключение электричества. К примеру, в Ташкенте из-за неполадок попросту остановилось метро, в Бишкеке отключилось отопление, а некоторые районы ещё и остались без воды. Кроме того, из-за неполадок в Алма-Ате, в частности, перестали работать светофоры.
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