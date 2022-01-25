"Осталось несколько месяцев": Астролог Зараев заявил о скором окончании политической карьеры Зеленского
По словам эксперта, эффект подведения итогов будет в конце апреля – начале мая. Он подчеркнул, что глава Украины уже потерял те возможности, которые ему нужно было реализовать.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ЕРА / ANDRZEJ LANGE
Астролог Александр Зараев заявил, что политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского завершится в ближайшие месяцы. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.
"Я говорил в апреле 2019 года, что его позитивная политическая карьера закончится через два года, то есть в конце 2021 года. Это было связано с тем, что Сатурн, который находится сейчас в Водолее, начал ещё в 2020 году входить в этот знак и заблокировал Солнце Зеленского", — уточнил он.
По словам Зараева, именно это является причиной неадекватного, с точки зрения окружающих, поведения лидера Украины.
"Как правило, когда Сатурн приходит в Солнце, человек закрывается. Он плохо воспринимает интуитивно-духовную информацию и превращается в некую такую игрушку в руках сил более плотных. Поэтому если мы говорим про его политическую карьеру, то она фактически заканчивается, подводится итог", — добавил астролог.
Эффект "подведения итогов" будет в конце апреля или в начале мая, рассказал Зараев. По его словам, "царствовать" Зеленскому осталось несколько месяцев, ведь он упустил те возможности, которые позволили бы президенту остаться на плаву.
"Он идёт по инерции. Он в неадеквате. Он не сам управляет, а им управляют — либо близкое окружение, либо дальнее", — подчеркнул астролог.
Также Зараев сообщил, что сравнения Зеленского с Наполеоном, который поставит Украину на новый путь, ошибочны. Это всё иллюзия, добавил он, ведь гороскоп показывает иное.
Отметим, что сегодня у президента Украины Владимира Зеленского день рождения. Ему исполнилось 44 года.
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