Астролог Александр Зараев заявил, что политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского завершится в ближайшие месяцы. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

"Я говорил в апреле 2019 года, что его позитивная политическая карьера закончится через два года, то есть в конце 2021 года. Это было связано с тем, что Сатурн, который находится сейчас в Водолее, начал ещё в 2020 году входить в этот знак и заблокировал Солнце Зеленского", — уточнил он.

По словам Зараева, именно это является причиной неадекватного, с точки зрения окружающих, поведения лидера Украины.

"Как правило, когда Сатурн приходит в Солнце, человек закрывается. Он плохо воспринимает интуитивно-духовную информацию и превращается в некую такую игрушку в руках сил более плотных. Поэтому если мы говорим про его политическую карьеру, то она фактически заканчивается, подводится итог", — добавил астролог.

Эффект "подведения итогов" будет в конце апреля или в начале мая, рассказал Зараев. По его словам, "царствовать" Зеленскому осталось несколько месяцев, ведь он упустил те возможности, которые позволили бы президенту остаться на плаву.

"Он идёт по инерции. Он в неадеквате. Он не сам управляет, а им управляют — либо близкое окружение, либо дальнее", — подчеркнул астролог.

Также Зараев сообщил, что сравнения Зеленского с Наполеоном, который поставит Украину на новый путь, ошибочны. Это всё иллюзия, добавил он, ведь гороскоп показывает иное.

Отметим, что сегодня у президента Украины Владимира Зеленского день рождения. Ему исполнилось 44 года.