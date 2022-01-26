В ПАСЕ большинством голосов подтвердили полномочия делегации России

В ПАСЕ ожидают, что данное решение поспособствует "содержательному диалогу, ведущему к конкретным результатам", уточняется в документе. Отмечается, что в ходе заседания депутат от Украины Алексей Гончаренко на повышенных тонах пытался убедить коллег не голосовать за резолюцию. В конечном счёте председатель ПАСЕ Тини Кокс запретил ему выступать до конца дебатов.