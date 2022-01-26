В ПАСЕ большинством голосов подтвердили полномочия делегации России
В ходе заседания депутат от Украины Гончаренко на повышенных тонах пытался убедить коллег выступить против резолюции, однако в конечном счёте председатель запретил ему выступать до конца дебатов.
Парламентская ассамблея Совета Европы © ТАСС / Николай Лазаренко / пресс-служба Украины
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов подтвердили полномочия российской делегации. За принятие данного решения выступили 97 парламентариев из 142.
"Ассамблея приняла решение ратифицировать полномочия членов российской делегации", — говорится в резолюции.
В ПАСЕ ожидают, что данное решение поспособствует "содержательному диалогу, ведущему к конкретным результатам", уточняется в документе. Отмечается, что в ходе заседания депутат от Украины Алексей Гончаренко на повышенных тонах пытался убедить коллег не голосовать за резолюцию. В конечном счёте председатель ПАСЕ Тини Кокс запретил ему выступать до конца дебатов.
Напомним, что оспорить полномочия российской делегации предложили литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис и украинский депутат Евгений Кравчук, которые являются членами ПАСЕ. По большинству голосов участников сессии предложение было принято.
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