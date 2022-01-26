Швейцарский учёный Нейер предупредил о возможном возвращении дельта-штамма ковида

Дельта-вариант коронавируса может вернуться после новой волны, вызванной штаммом "омикрон". Таким мнением поделился глава исследовательской группы "Эволюция вирусов и бактерий" Биологического центра при Базельском университете в Швейцарии профессор Ричард Нейер.

"Возможно, "дельта" вернётся. "Дельта" — очень заразный вариант, который через некоторое время, когда иммунитет ослабнет, сможет конкурировать с "омикроном". К сожалению, "дельта" часто приводит к тяжёлым заболеваниям", — заметил учёный в интервью, опубликованном на сайте университета.

Рассматривая возможные сценарии развития ситуации с CoViD-19, Нейер не исключил и появление нового штамма ковида с неизвестными ранее характеристиками. Тем не менее предсказать сроки и серьёзность новой волны коронавируса на данный момент невозможно.

"Поэтому мы должны продолжать внимательно следить за развитием и появлением новых вариантов, суметь их обнаружить на ранней стадии и понять их свойства, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох новой волной", — добавил он.