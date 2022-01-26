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ОНФ выяснил, что среднее время дозвона в скорую помощь по России составляет три минуты

Кроме того, были проверены кол-центры поликлиник, где среднее время ожидания также составило три минуты. Однако в 12 регионах установить связь с учреждениями не удалось.

26 января, 16:19
<p>© Pexels</p>

© Pexels

Общероссийский народный фронт (ОНФ) провёл проверку времени дозвона в скорую помощь в России. Согласно её результатам, среднее время дозвона по стране составляет три минуты, а на единый номер горячей линии по коронавирусу "122" — две минуты. Данные исследования представил глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Среднее время дозвона в скорую составляет три минуты, на последнем месте из всех регионов — Ленинградская область, где пока всего шесть минут ожидания, что в пределах нормы. Среднее время дозвона на [горячую линию по ковиду] "122" составляет две минуты", — сказал он.

При этом были зафиксированы сбои в работе служб в Ингушетии, где до них не удалось дозвониться, а также в Самарской области, где время ожидания составило 23 минуты. Кроме того, в ОНФ проверили кол-центры поликлиник, где среднее время дозвона составило три минуты. Однако в 12 регионах установить связь с учреждениями не удалось. В их число вошли Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатка, Курская, Ленинградская, Саратовская, Томская, Ярославская области, Бурятия, Хакасия, Сахалин и Ставропольский край.

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"Мы этой информацией делимся с Минздравом и с регионами. Надеюсь, здесь всё будет отрегулировано", — подчеркнул Кузнецов.

Представитель ОНФ добавил, что 25% опрошенных, дозвонившись, не смогли пригласить врача, либо к ним не приехала скорая и не привезли на дом бесплатные лекарства. Вследствие этого всем позвонившим на "122" людям будет приходить опрос с вопросами о качестве работы службы. Помимо этого, Кузнецов указал на высокую стоимость ПЦР-тестов в регионах, которая составляет около 2000 рублей, тогда как по полису ОМС тест можно сделать только при наличии симптомов. Кроме того, Кузнецов предложил решить вопрос с выплатами для сотрудников КТ-кабинетов и лабораторий, которые работают с ПЦР-тестами.

"Нужно было бы устранить эту практику, чтобы не получалось так, что в одних регионах эти категории получают ковидные выплаты, а в других из-за того, что их не включили в штатное расписание, они их не получили", — отметил он.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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