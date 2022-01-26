Глава ДНР Пушилин приветствовал любую помощь для отражения готовящейся агрессии Украины
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия поддержит республики Донбасса поставками отдельных видов вооружений в свете "накачивания" Незалежной летальным оружием.
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин © ТАСС / Тришин Николай
ДНР приветствует любое решение об оказании помощи республикам Донбасса для возможности противостоять агрессии со стороны Киева. Об этом в своём телеграм-канале заявил глава самопровозглашённой республики Денис Пушилин.
"Мы будем приветствовать любое решение об оказании помощи в адрес республик для возможности противостоять готовящейся агрессии со стороны Украины", — говорится в сообщении Пушилина.
Пушилин также назвал очень значимой поддержку России. Как ранее заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, Москва поддержит ЛНР и ДНР поставками отдельных видов вооружений в свете "накачивания" Украины западным летальным оружием. Глава ДНР добавил, что решение России является логичным шагом, в том числе исходя из увеличившейся угрозы гражданам РФ, проживающим в регионе, а также дестабилизации ситуации у своих границ.
"Если такое решение будет принято, это существенно усилит наши оборонительные возможности и <...> позволит эффективнее осуществлять защиту жизни и здоровья гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик", — заключил Пушилин.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе, обстановка в регионе напоминает предвоенную: украинские войска активизировались по всей стране. По данным ЛНР, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Также фиксируется прибытие групп спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин заявил также о направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс.
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