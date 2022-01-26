Глава ДНР Пушилин приветствовал любую помощь для отражения готовящейся агрессии Украины

ДНР приветствует любое решение об оказании помощи республикам Донбасса для возможности противостоять агрессии со стороны Киева. Об этом в своём телеграм-канале заявил глава самопровозглашённой республики Денис Пушилин.

"Мы будем приветствовать любое решение об оказании помощи в адрес республик для возможности противостоять готовящейся агрессии со стороны Украины", — говорится в сообщении Пушилина.

Пушилин также назвал очень значимой поддержку России. Как ранее заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, Москва поддержит ЛНР и ДНР поставками отдельных видов вооружений в свете "накачивания" Украины западным летальным оружием. Глава ДНР добавил, что решение России является логичным шагом, в том числе исходя из увеличившейся угрозы гражданам РФ, проживающим в регионе, а также дестабилизации ситуации у своих границ.