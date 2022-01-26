Глава харьковской администрации Синегубов назвал стабильной ситуацию на границе с РФ

В настоящий момент ситуация на украинско-российской границе в пределах Харьковской области стабильная. По словам председателя областной государственной администрации Олега Синегубова, украинские пограничники контролируют ситуацию целыми сутками.

"Наши пограничники контролируют территорию 24/7, работает эффективная система дистанционного наблюдения. Я лично проверил, что ситуация на украинско-российской границе в пределах Харьковской области абсолютно стабильная. Нет нестандартных активных действий на стороне соседнего государства", — написал он в "Фейсбуке".

Синегубов отметил, что во всех приграничных районах региона выполнены необходимые инженерно-технические работы. Со слов украинских пограничников, председатель написал, что мобильность является одним из важнейших факторов службы, поэтому на ближайшей сессии облсовета Синегубов собирается инициировать "изменения в Программу общественной безопасности". Так, на нужду четвёртого отряда пограничной службы планируется направить миллион гривен.

Ранее в Народной милиции ДНР допустили, что "Правый сектор"* сформирует заградотряды в Донбассе. По словам представителя ведомства, боевиков радикальной группировки также могут использовать в качестве групп зачистки. Членов националистических батальонов уже заметили в районе села Павлополь, подконтрольного Вооружённым силам Украины (ВСУ).

Напомним, что представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По его словам, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Представитель ЛНР добавил, что к линии соприкосновения прибывают и нацбаты. Марочко напомнил, что на фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно с этим некоторые государства эвакуируют своих граждан.