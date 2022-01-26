На Аллее чернобыльцев в Санкт-Петербурге к 2023 году установят фонтан

В Приморском районе Санкт-Петербурга на Аллее чернобыльцев к 2023 году появится фонтан, о котором активисты мечтали более 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Уточняется, что проект финансируется программой "Формирование комфортной городской среды" и его реализация стала возможной после корректировки закона о зелёных насаждениях, не позволявшего ранее устанавливать объекты капитального строительства на этих территориях.

"Аллея планировалась как единый архитектурный комплекс: в её начале — памятный знак ликвидаторам чернобыльской аварии, а завершить композицию должен был фонтан. Это не придумали по ходу дела, так задумывал мой предшественник, занимавший пост главы Приморского союза чернобыльцев Геннадий Полежаев", — поделился в беседе с газетой "Петербургский дневник" глава Приморского союза чернобыльцев Санкт-Петербурга Владимир Рагозин.

Как уточнил замглавы администрации округа Юнтолово Алексей Матушкин, территория аллеи в створе улицы Шаврова нуждается в дополнительном благоустройстве и фонтан сможет дополнить уже благоустроенную территорию и сделать её "единым целостным объектом".