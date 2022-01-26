На Аллее чернобыльцев в Санкт-Петербурге к 2023 году установят фонтан
Как уточнил замглавы администрации округа, аллея в створе улицы Шаврова нуждается в дополнительном благоустройстве и такая конструкция прекрасно дополнит эту территорию.
Памятный знак "Мужеству ликвидаторов Чернобыльской катастрофы". Аллея чернобыльцев © encspb.ru
В Приморском районе Санкт-Петербурга на Аллее чернобыльцев к 2023 году появится фонтан, о котором активисты мечтали более 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
Уточняется, что проект финансируется программой "Формирование комфортной городской среды" и его реализация стала возможной после корректировки закона о зелёных насаждениях, не позволявшего ранее устанавливать объекты капитального строительства на этих территориях.
"Аллея планировалась как единый архитектурный комплекс: в её начале — памятный знак ликвидаторам чернобыльской аварии, а завершить композицию должен был фонтан. Это не придумали по ходу дела, так задумывал мой предшественник, занимавший пост главы Приморского союза чернобыльцев Геннадий Полежаев", — поделился в беседе с газетой "Петербургский дневник" глава Приморского союза чернобыльцев Санкт-Петербурга Владимир Рагозин.
Как уточнил замглавы администрации округа Юнтолово Алексей Матушкин, территория аллеи в створе улицы Шаврова нуждается в дополнительном благоустройстве и фонтан сможет дополнить уже благоустроенную территорию и сделать её "единым целостным объектом".
Ранее стало известно, что в состав петербургского арт-парка "Тучков буян" войдут фонтанный комплекс и паркинг. Создать культурное пространство на набережной Малой Невы предложил губернатор города Александр Беглов в апреле 2019 года.
Комментариев: 0