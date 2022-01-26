НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Путин призвал не останавливать плановую медицинскую помощь детям

Глава государства напомнил, что и в прошлом, и в позапрошлом году такая помощь для несовершеннолетних не прекращалась. Также он призвал оказать поддержку регионам в этом вопросе.

26 января, 14:34
<p>Владимир Путин во время совещания © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67361/photos/67167" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин во время совещания © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал не прекращать плановую медицинскую помощь для детей даже в условиях ухудшающейся обстановки по коронавирусу.

"Крупные детские учреждения сворачивают работу по плановой помощи. Всё-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать всё возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась", — сказал он на совещании с членами правительства.

Голикова: Уровень госпитализации детей с ковидом вырос на 36,5% за два дня

Голикова: Уровень госпитализации детей с ковидом вырос на 36,5% за два дня

Глава государства напомнил, что и в прошлом, и в позапрошлом году такая помощь для несовершеннолетних не останавливалась. Путин заявил, что необходимо посмотреть, насколько это возможно, и оказать поддержку регионам в этом вопросе.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве на три недели закрыли плановую госпитализацию в детские больницы. Эта мера не распространяется на маленьких пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Экстренную же медпомощь будут оказывать в полном объёме.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1