Путин призвал не останавливать плановую медицинскую помощь детям
Глава государства напомнил, что и в прошлом, и в позапрошлом году такая помощь для несовершеннолетних не прекращалась. Также он призвал оказать поддержку регионам в этом вопросе.
Владимир Путин во время совещания © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин призвал не прекращать плановую медицинскую помощь для детей даже в условиях ухудшающейся обстановки по коронавирусу.
"Крупные детские учреждения сворачивают работу по плановой помощи. Всё-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать всё возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась", — сказал он на совещании с членами правительства.
Глава государства напомнил, что и в прошлом, и в позапрошлом году такая помощь для несовершеннолетних не останавливалась. Путин заявил, что необходимо посмотреть, насколько это возможно, и оказать поддержку регионам в этом вопросе.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве на три недели закрыли плановую госпитализацию в детские больницы. Эта мера не распространяется на маленьких пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Экстренную же медпомощь будут оказывать в полном объёме.
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