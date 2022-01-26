Путин призвал не останавливать плановую медицинскую помощь детям

Президент России Владимир Путин призвал не прекращать плановую медицинскую помощь для детей даже в условиях ухудшающейся обстановки по коронавирусу.

"Крупные детские учреждения сворачивают работу по плановой помощи. Всё-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать всё возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась", — сказал он на совещании с членами правительства.

Глава государства напомнил, что и в прошлом, и в позапрошлом году такая помощь для несовершеннолетних не останавливалась. Путин заявил, что необходимо посмотреть, насколько это возможно, и оказать поддержку регионам в этом вопросе.