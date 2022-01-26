Голикова: Уровень госпитализации детей с ковидом вырос на 36,5% за два дня

Уровень госпитализации детей с коронавирусом вырос на 36,5% за последние два дня. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Суточный уровень госпитализации не превышает шесть-девять процентов. Но увеличилась госпитализация детей. Это предмет нашего особого внимания", — отметила она.

Также, по словам Голиковой, высокий уровень выявляемости ковида за счёт увеличения тестирования зафиксирован в Петербурге, Москве и Подмосковье.