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Голикова: Уровень госпитализации детей с ковидом вырос на 36,5% за два дня

При этом в среднем суточный уровень госпитализации в стране не превышает 6–9%.

26 января, 14:09

Татьяна Голикова. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Уровень госпитализации детей с коронавирусом вырос на 36,5% за последние два дня. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Суточный уровень госпитализации не превышает шесть-девять процентов. Но увеличилась госпитализация детей. Это предмет нашего особого внимания", — отметила она.

Эпидемиолог Горелов сообщил о росте доли детей среди больных ковидом до 15% при "омикроне"

Эпидемиолог Горелов сообщил о росте доли детей среди больных ковидом до 15% при "омикроне"

Также, по словам Голиковой, высокий уровень выявляемости ковида за счёт увеличения тестирования зафиксирован в Петербурге, Москве и Подмосковье.

Ранее сегодня Депздрав Москвы сообщил, что в столице за две недели резко увеличилось число госпитализаций детей с коронавирусом — в десять раз.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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