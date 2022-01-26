Голикова: Уровень госпитализации детей с ковидом вырос на 36,5% за два дня
При этом в среднем суточный уровень госпитализации в стране не превышает 6–9%.
Татьяна Голикова. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL
Уровень госпитализации детей с коронавирусом вырос на 36,5% за последние два дня. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
"Суточный уровень госпитализации не превышает шесть-девять процентов. Но увеличилась госпитализация детей. Это предмет нашего особого внимания", — отметила она.
Также, по словам Голиковой, высокий уровень выявляемости ковида за счёт увеличения тестирования зафиксирован в Петербурге, Москве и Подмосковье.
Ранее сегодня Депздрав Москвы сообщил, что в столице за две недели резко увеличилось число госпитализаций детей с коронавирусом — в десять раз.
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