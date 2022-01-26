Ракова не исключила введения дополнительных ограничений в Москве из-за "омикрона"

Введение дополнительных коронавирусных ограничений в Москве будет зависеть от ситуации с заболеваемостью и госпитализацией. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В зависимости от того, как будет развиваться ситуация. В зависимости от понимания, насколько медицинская система способна данные объёмы пациентов "переварить", будем принимать решение в соответствии с ситуацией", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".