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Ракова не исключила введения дополнительных ограничений в Москве из-за "омикрона"

Как отметила заммэра города, соответствующие решения будут приниматься в соответствии с развитием обстановки. По её словам, новый штамм уже уверенно доминирует в столичном регионе.

26 января, 14:05

Соблюдение масочного режима пассажирами в московском метро © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Введение дополнительных коронавирусных ограничений в Москве будет зависеть от ситуации с заболеваемостью и госпитализацией. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В зависимости от того, как будет развиваться ситуация. В зависимости от понимания, насколько медицинская система способна данные объёмы пациентов "переварить", будем принимать решение в соответствии с ситуацией", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

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Ранее Ракова сообщила, что более 90% больных коронавирусом в Москве лечатся амбулаторно. По её словам, штамм "омикрон" уже уверенно доминирует в столичном регионе.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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