Ракова не исключила введения дополнительных ограничений в Москве из-за "омикрона"
Как отметила заммэра города, соответствующие решения будут приниматься в соответствии с развитием обстановки. По её словам, новый штамм уже уверенно доминирует в столичном регионе.
Соблюдение масочного режима пассажирами в московском метро © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Введение дополнительных коронавирусных ограничений в Москве будет зависеть от ситуации с заболеваемостью и госпитализацией. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В зависимости от того, как будет развиваться ситуация. В зависимости от понимания, насколько медицинская система способна данные объёмы пациентов "переварить", будем принимать решение в соответствии с ситуацией", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Ракова сообщила, что более 90% больных коронавирусом в Москве лечатся амбулаторно. По её словам, штамм "омикрон" уже уверенно доминирует в столичном регионе.
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