Более 90% больных коронавирусом в Москве лечатся амбулаторно

Доля выявляемых в столице пациентов с коронавирусной инфекцией, которые лечатся амбулаторно, превышает 90%. Об этом заявила в среду заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

"Более 90% вновь выявленных заболевших сейчас лечатся и будут лечиться на уровне поликлиники. Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие несколько недель рост заболеваемости продолжится, поэтому принимаем меры по усилению первичного звена", — отметила она.

Со слов Раковой, штамм "омикрон" уже уверенно доминирует в столичном регионе.

Ранее Лайф сообщал, что в России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом. Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и снизилось в 49. Выздоровело за тот же срок 28 197 пациентов, умерло 657.