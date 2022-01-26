Более 90% больных коронавирусом в Москве лечатся амбулаторно
В ближайшие несколько недель рост заболеваемости продолжится, поэтому столичные власти принимают меры по усилению первичного звена.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Доля выявляемых в столице пациентов с коронавирусной инфекцией, которые лечатся амбулаторно, превышает 90%. Об этом заявила в среду заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
"Более 90% вновь выявленных заболевших сейчас лечатся и будут лечиться на уровне поликлиники. Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие несколько недель рост заболеваемости продолжится, поэтому принимаем меры по усилению первичного звена", — отметила она.
Со слов Раковой, штамм "омикрон" уже уверенно доминирует в столичном регионе.
Ранее Лайф сообщал, что в России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом. Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и снизилось в 49. Выздоровело за тот же срок 28 197 пациентов, умерло 657.
Тем временем Минздрав выпустил памятку для россиян на случай заражения ковидом в лёгкой форме. В документе говорится, что в случае положительного результата мазка лечение не требуется вакцинированным менее шести месяцев назад или недавно переболевшим.
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