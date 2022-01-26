В России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом. Об этом в среду сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Эта цифра оказалась на 4,8% ниже показателя предыдущего дня. Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и снизилось в 49, отметили в оперштабе. 28 197 человек за прошедшие сутки выздоровели, умерло 657.

За последние 24 часа в России выявили 74 692 заражённых коронавирусом. А общее число зафиксированных случаев ковида с начала пандемии в России достигло 11 315 801.