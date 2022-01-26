В России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом
Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и снизилось в 49. Выздоровело за тот же срок 28 197 пациентов, умерло 657.
Госпиталь для пациентов с коронавирусом в автомобильном торговом центре на Каширском шоссе. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом. Об этом в среду сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Эта цифра оказалась на 4,8% ниже показателя предыдущего дня. Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и снизилось в 49, отметили в оперштабе. 28 197 человек за прошедшие сутки выздоровели, умерло 657.
За последние 24 часа в России выявили 74 692 заражённых коронавирусом. А общее число зафиксированных случаев ковида с начала пандемии в России достигло 11 315 801.
Ранее ВОЗ сообщила, что в мире установлен антирекорд по числу заразившихся ковидом за неделю. С 17 по 23 января зафиксирован "пятипроцентный рост числа новых случаев CoViD-19 по сравнению с предшествующей неделей": поступили сообщения о заражении 21 362 288 человек. За семь дней зарегистрировано 49 890 летальных исходов, что на 1% больше, чем неделей раньше.
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