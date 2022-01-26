Иммунолог Крючков спрогнозировал сроки пика пятой волны ковида в России
При этом специалист считает, что за ней последует "очень длинный хвост". По его мнению, эта волна коронавируса способна плавно перетечь в шестую.
Фото © ТАСС / Ковалев Петр
Пятая волна коронавируса в России может достичь своего пика через две-три недели. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании КЭГ, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"Рост заболеваемости будет продолжаться ещё где-то 2,5–3 недели. Дальше упрёмся в потолок и пойдём вниз. Причём в 2–2,5 раза медленнее, чем начался взлёт. И пока не понятно, когда этот хвост прервётся", — уточнил он.
По мнению Крючкова, спустя три недели роста заболеваемости произойдёт стабилизация ситуации и снижение случаев заражения. Однако "очень длинный хвост" даст о себе знать, пятая волна коронавируса способна плавно перетечь в шестую. Так, по словам иммунолога, через полтора месяца может вновь произойти подъём заболеваемости, например за счёт активного распространения подлинии "омикрона" ВА2.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости ковидом в Москве может продлиться ещё две недели. Это будет серьёзное испытание для всей медицинской системы, в первую очередь поликлинической, уточнил градоначальник. Он также рассказал о мероприятиях, позволяющих снять нагрузку.
Лента новостей
США пригрозили Белоруссии решительным ответом в случае "вторжения" РФ через неё на Украину
сегодня в 07:25
В доме в Новгородской области, где пропала полуторагодовалая девочка, нашли кости
сегодня в 07:19
Возбуждено ещё одно дело после того, как голого мальчика выставили на мороз на Алтае
сегодня в 07:00
Комментариев: 0