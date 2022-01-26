США пригрозили Белоруссии решительным ответом в случае "вторжения" РФ через неё на Украину
Как отметили в американском Госдепе, при таком развитии событий Североатлантический альянс может решиться на наращивание сил НАТО в соседних с республикой странах.
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США предупредили Белоруссию о быстром и решительном ответе Запада, если страна позволит России использовать свою территорию для нападения на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга.
"В последние дни мы дали понять Белоруссии, что если она позволит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнётся с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнёров", — сказал он.
Как уточнил представитель Госдепа, в такой ситуации НАТО может решиться на наращивание сил альянса в соседних с Белоруссией странах.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил власти США в подталкивании Белоруссии к войне. Он предупредил, что не потерпит "менторского тона" со стороны Запада и готов дать "вашингтонскому обкому" решительный отпор.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов РФ" возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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