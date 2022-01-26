США пригрозили Белоруссии решительным ответом в случае "вторжения" РФ через неё на Украину

США предупредили Белоруссию о быстром и решительном ответе Запада, если страна позволит России использовать свою территорию для нападения на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга.

"В последние дни мы дали понять Белоруссии, что если она позволит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнётся с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнёров", — сказал он.

Как уточнил представитель Госдепа, в такой ситуации НАТО может решиться на наращивание сил альянса в соседних с Белоруссией странах.