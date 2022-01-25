В Белом доме раскрыли подробности готовящихся "невиданных" санкций против России

Новые санкции против России предусматривают ограничения по экспорту оборонной и аэрокосмической отраслей, а также разработки искусственного интеллекта и квантовых компьютеров. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

"Речь идёт о высокотехнологических областях: космос, искусственный интеллект, квантовые компьютеры, оборона", — заметил он.

Москва должна понимать, что для развития этих отраслей необходимо оборудование, которое может предоставить только Вашингтон, заметил сотрудник Белого дома. Однако из-за ограничений у России будет слабая позиция в среднесрочной перспективе, добавил он.

Кроме того, финансовые ограничения ожидаются тяжелее, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%, а Центробанк РФ потратил 25% резервов на его поддержку, добавил неназванный чиновник. А вот если Россия решит использовать в качестве инструмента давления поставки газа, Вашингтон обещает, что Москва почувствует последствия.