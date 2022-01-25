В Белом доме раскрыли подробности готовящихся "невиданных" санкций против России
Они будут включать как финансовые ограничения, так и запрет на экспорт определённой продукции, необходимой для развития отраслей. При этом американские рестрикции могут отличаться от европейских.
© Twitter / The White House
Новые санкции против России предусматривают ограничения по экспорту оборонной и аэрокосмической отраслей, а также разработки искусственного интеллекта и квантовых компьютеров. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Речь идёт о высокотехнологических областях: космос, искусственный интеллект, квантовые компьютеры, оборона", — заметил он.
Москва должна понимать, что для развития этих отраслей необходимо оборудование, которое может предоставить только Вашингтон, заметил сотрудник Белого дома. Однако из-за ограничений у России будет слабая позиция в среднесрочной перспективе, добавил он.
Кроме того, финансовые ограничения ожидаются тяжелее, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%, а Центробанк РФ потратил 25% резервов на его поддержку, добавил неназванный чиновник. А вот если Россия решит использовать в качестве инструмента давления поставки газа, Вашингтон обещает, что Москва почувствует последствия.
Разрабатываемые США санкции будут введены единовременно, без поэтапного наращивания, уточнил сотрудник Белого дома, и могут отличаться от европейских. Это произойдёт в случае нападения на Украину, заключил он.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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