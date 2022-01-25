Украинский депутат Дмитрук устроил потасовку во время заседания в горсовете Одессы

Украинский депутат Дмитрук устроил драку во время заседания земельной комиссии в горсовете Одессы. Видео © Facebook / Ирина Венедиктова / Артем Дмитрук

Народный депутат Артём Дмитрук устроил переполох, ворвавшись на заседание земельной комиссии в городском совете Одессы. Судя по кадрам, он пробежался по столам, сломал их и раскидал документы.

Всё это произошло из-за того, что парламентария и его коллег не пустили на заседание. Уладить ситуацию удалось благодаря сотрудникам полиции.

"Извините, что я в таком виде. Мы добрались на земельную комиссию, остановили этот беспредел. Друзья, мы будем продолжать отстаивать интересы граждан нашего города", — сказал он на видео, опубликованном в "Фейсбуке".

После случившегося полиция Одесской области открыла уголовное производство по статье "Хулиганство". В ведомстве уточнили, что в результате конфликта пострадали трое охранников. Также в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статьям "Препятствование деятельности нардепа Украины" и "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заметила, что по факту случившегося правоохранители проводят следственные действия. Также она обратилась к чиновникам и депутатам, обратив внимание, что за страной сейчас "пристально наблюдают со всех уголков планеты", а "поведение любого представителя украинской власти изучается под микроскопом и не может выглядеть неадекватно".