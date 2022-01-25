Психолог Мохова рассказала, как после пандемии изменится отношение людей к врачам

Клинический психолог временного госпиталя "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге Юлия Мохова рассказала о последствиях пандемии коронавируса, а также объяснила, как изменится отношение людей к врачам, которые работают в красных зонах.

В беседе с газетой "Петербургский дневник" медик отметила, что зачастую к ней обращаются люди, которые жалуются на "туман в голове" после перенесённого заболевания. Вместе с тем, по словам специалиста, также некоторые пациенты жалуются на трудности с запоминанием. При этом всех переболевших психолог разделяет на две основные категории.

"Я бы выделила две категории: астенизация, то есть потеря работоспособности, повышенная утомляемость, эмоциональная лабильность — с утра вроде бы настроение получше, вечером похуже, эмоциональные "качели". И вторая категория — когнитивная, то есть потеря или частичная утрата интеллектуальных или когнитивных возможностей", — пояснила Мохова, подчеркнув, что чаще всего пациенты жалуются на кратковременную потерю памяти.

Врач также указала, что не наблюдала выгорания среди работающих в красных зонах медиков. Все они, по словам Моховой, настоящие герои. А вот некоторые пациенты за время пандемии изменились не в лучшую сторону. Это психолог объясняет тем, что теперь люди попросту не могут выстроить собственную жизнь в обычном распорядке и вынуждены всё время отталкиваться от ковидных реалий.

"Мы не можем распланировать свой отпуск, не знаем даже, когда можно будет отправиться туда, куда хочется. Для многих людей большая проблема — работа. Для людей в бизнесе каждый день что-нибудь меняется", — добавила специалист.

Пандемия должна изменить отношение людей к значимости труда медиков, убеждена Мохова. К примеру, по её словам, не исключено, что вскоре появятся памятники врачам, которые так и не вернулись из красной зоны.