Терапевт Лапа объяснила, как избежать заражения "омикроном" через глаза
По словам медика, как-то специально защищать зрительные органы не нужно. При этом она рекомендовала промывать их так же, как и руки после возвращения с улицы или встречи.
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Чтобы штамм коронавируса "омикрон" не попал в организм через глаза, необходимо придерживаться определённых гигиенических правил. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.
"Особенно глаза защищать не надо, а лицо промывать нужно, когда приходим со встречи, с улицы. Глаза промывать надо так же, как и руки. Что у нас не закрыто, то промываем дополнительно обычной водой", — пояснила специалист в беседе с телеканалом "Звезда".
Медик напомнила, что вирус попадает к человеку при контакте в любом случае, поэтому сейчас не стоит обниматься и целоваться. По словам Лапы, предотвратить заражение "омикроном" также можно с помощью ежедневной влажной уборки в помещениях, так как инфекция в основном оседает на поверхностях.
Ранее учёные Стэнфордского университета сообщили, что боль в ушах является признаком заражения "омикроном". А специалист по инфекционным заболеваниям Кэтрин Полинг назвала способ определить омикрон-штамм коронавируса без теста.
Напомним, штамм "омикрон" обнаружили в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Первые случаи заражения этой разновидностью коронавируса выявили в России 14 декабря. Впоследствии новый штамм был зафиксирован в большинстве регионов страны. 22 января Правительство РФ утвердило план по борьбе с "омикроном".
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