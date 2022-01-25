Терапевт Лапа объяснила, как избежать заражения "омикроном" через глаза

Чтобы штамм коронавируса "омикрон" не попал в организм через глаза, необходимо придерживаться определённых гигиенических правил. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

"Особенно глаза защищать не надо, а лицо промывать нужно, когда приходим со встречи, с улицы. Глаза промывать надо так же, как и руки. Что у нас не закрыто, то промываем дополнительно обычной водой", — пояснила специалист в беседе с телеканалом "Звезда".