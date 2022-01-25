Профессор Сафонов назвал сложности идеи освобождать работников с простудой на три дня

У Министерства труда и социальной защиты РФ нет полномочий, чтобы ввести практику предоставления простудившимся работникам три дня, когда они могут не оформлять официальный больничный и самостоятельно лечиться дома. Об этом предупредил проректор Академии труда и социальных отношений Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

"Федеральный закон о социальном страховании предполагает, что больничный начинается с того момента, когда человек приходит в поликлинику и получает диагноз. После этого выдаётся больничный лист от организации здравоохранения, который сейчас автоматически пересылается в Фонд обязательного медицинского страхования", — приводит его слова телеканал "360".

Сафонов заметил, что первые три дня больничного оплачиваются работодателем, после чего это делает фонд. Против введения предложенной меры будут сами компании, уверен профессор. Ведь в таком случае они потеряют возможность контролировать тех работников, которые будут использовать подобную возможность.