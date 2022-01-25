Профессор Сафонов назвал сложности идеи освобождать работников с простудой на три дня
По словам эксперта, в таком случае работодатели потеряют возможность контролировать тех сотрудников, которые будут использовать подобную возможность. Он напомнил, что эти дни оплачиваются компанией.
Фото © Pexels
У Министерства труда и социальной защиты РФ нет полномочий, чтобы ввести практику предоставления простудившимся работникам три дня, когда они могут не оформлять официальный больничный и самостоятельно лечиться дома. Об этом предупредил проректор Академии труда и социальных отношений Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.
"Федеральный закон о социальном страховании предполагает, что больничный начинается с того момента, когда человек приходит в поликлинику и получает диагноз. После этого выдаётся больничный лист от организации здравоохранения, который сейчас автоматически пересылается в Фонд обязательного медицинского страхования", — приводит его слова телеканал "360".
Сафонов заметил, что первые три дня больничного оплачиваются работодателем, после чего это делает фонд. Против введения предложенной меры будут сами компании, уверен профессор. Ведь в таком случае они потеряют возможность контролировать тех работников, которые будут использовать подобную возможность.
Напомним, практику предоставлять простудившимся работникам три дня отдыха без больничного предложил первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Как он уточнил в письме министру труда РФ Антону Котякову, помимо коронавируса, люди также болеют ОРВИ, а оформление больничного листа в данном случае перегружает систему здравоохранения.
Комментариев: 0