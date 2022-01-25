Названы два варианта завершения регулярного чемпионата КХЛ
Напомним, сезон был приостановлен из-за вспышки коронавируса в целом ряде команд.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
КХЛ рассматривает два варианта завершения регулярного чемпионата, поставленного на паузу из-за коронавируса. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
Первый вариант предусматривает, что команды доиграют оставшиеся после Олимпиады матчи, а сильнейшие будут высчитываться по проценту набранных очков. Согласно второму сценарию, всем командам будет засчитано 45 матчей регулярного чемпионата. Вся статистика после них будет аннулирована.
Ранее Лайф сообщал, что из-за коронавируса с 15 января приостановили розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ.
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