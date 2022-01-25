Названы два варианта завершения регулярного чемпионата КХЛ

КХЛ рассматривает два варианта завершения регулярного чемпионата, поставленного на паузу из-за коронавируса. Об этом пишет " Спорт-Экспресс ".

Первый вариант предусматривает, что команды доиграют оставшиеся после Олимпиады матчи, а сильнейшие будут высчитываться по проценту набранных очков. Согласно второму сценарию, всем командам будет засчитано 45 матчей регулярного чемпионата. Вся статистика после них будет аннулирована.